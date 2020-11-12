بعد استجوابه مرتين في نيويورك.. "يوتيوب" يتخذ إجراءات بحق فيلم لصحفي من فريق RT عن أمريكا

انتقد الصحفي من فريق قناة RT قسطنطين روجكوف، الإجراءات التي اتخذها موقع "يوتيوب" بحق فيلمه الوثائقي عن الجماعات الرادكالية والاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وأشار روجكوف الذي سبق أن تعرض مرتين للاستجواب من قبل أجهزة الأمن الأمريكية في مطار نيويورك خلال فترة العمل على الفيلم، عبر قناته في "تلغرام" اليوم الخميس، إلى أن "يوتيوب" يحذر مرتين، لدى محاولة فتح نسخة الفيلم "USA 2020: Up in Arms" باللغة الإنجليزية، من أنه "يضم محتوى تم تصنيفه كغير مقبول ومسيء لبعض المشاهدين".

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ولفت الصحفي إلى عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الأفلام المماثلة التي أخرجها صحفيون أمريكيون، مشيرا إلى أن فيلمه لا يضم أي مشاهد للعنف المفرط واللقطات الأكثر عنفا فيه تظهر اعتداء الشرطة بالضرب على محتجين في بورتلاند.

وذكّر روجكوف أن إجراءات مماثلة سبق أن اتخذت بحق فيلم صحفي RT ألكسندر روغاتكين بشأن كارثة بيسلان، ما دفع هيئة الرقابة المعنية بالرقابة على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في روسيا إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة "غوغل".

وطالبت الهيئة المذكورة "اليوتيوب" بالتخلي عن الإجراءات المتخذة بحق الفيلم الجديد.

المصدر: RT + وكالات