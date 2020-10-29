للمرة الثانية خلال أسبوعين..استجواب صحفي من فريق RT في مطار نيويورك

أعلنت سفارة روسيا في واشنطن أن الصحفي من فريق شبكة RT قسطنطين روجكوف تعرض للاستجواب من قبل أجهزة الأمن الأمريكية في مطار نيويورك، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وأكدت السفارة الروسية، في بيان أصدرته أمس الخميس أن "استفزازا جديدا من قبل أجهزة الأمن الأمريكية بحق الصحفي الروسي" حصل في 27 أكتوبر، مشيرة إلى أن روجكوف اضطر إلى الإجابة عن أسئلة متعلقة بأنشطته المهنية على مدى ساعة تقريبا.

ولفتت السفارة إلى أن الحادث وقع لدى مغادرة الصحفي الروسي الولايات المتحدة، بعد اختتام العمل على تصوير فيلم وثائقي حول هذا البلد.

وذكّرت السفارة بأن الصحفي نفسه كان قد تعرض للاستجواب المطول الذي استغرق ساعات لدى وصوله الولايات المتحدة في 15 أكتوبر، حيث طلب السماح لسلطات المطار الوصول إلى كافة الأجهزة الإلكترونية التابعة له.

وأشارت السفارة إلى أن سبب استجواب الصفحي يكمن في حمله الجنسية الروسية، معربة عن استيائها بهذا الشأن.

ودعت السفارة الروسية الولايات المتحدة إلى الكف عن التمييز بحق الصحفيين بسبب جنسيتهم، مشددة على أنها ترى في الممارسات الأمريكية "محاولة صارخة لممارسة الضغط على ممثل عن وسائل الإعلام" الروسية.

وحذرت السفارة من أن التمييز بحق الصحفيين يصبح أكثر فأكثر أمرا عاديا في الولايات المتحدة، لافتة إلى وجوب اهتمام المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى هذه النزعة.

وأكدت السفارة أنها طلبت توضيحات من الخارجية الأمريكية بشأن الحادث الأخير، مشيرة إلى أن الجانب الروسي لم يتلق بعد أي رد على طلباته بشأن القضايا المماثلة السابقة.

المصدر: RT