نتنياهو: إسرائيل تفاوض "فايزر" على لقاحها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تجري محادثات مع شركة "فايزر" للأدوية للحصول على لقاحها ضد كوفيد-19 رغم عدم توقيع أي اتفاقات بعد معها.

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وقال نتنياهو: "تحدثت مع الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا، وبعد هذه المحادثة أنا مقتنع بأننا سنستكمل العقد مع "فايزر".

ووقعت إسرائيل اتفاقا مع "مودرنا" على عمليات شراء مستقبلية للقاحها الذي تطوره كما بدأت أيضا تجارب سريرية على البشر للقاحها المحتمل.

المصدر: رويترز