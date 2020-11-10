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فاوتشي: لقاح "فايزر" يجب أن يكون متاحا في ديسمبر

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فاوتشي: لقاح
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أكد خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن جرعات لقاح "فايزر" يجب أن تكون متاحة للأشخاص الأكثر حاجة لها في ديسمبر المقبل.

وكانت أعلنت شركتا "بيونتيك" و"فايزر"، أمس الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وأعلنت "بيونتيك" الألمانية، في بيان، أنها وشريكتها الأمريكية "فايزر" تخططان لتقديم طلب في الولايات المتحدة لتسجيل لقاحهما بصورة رسمية.

ونشرت "بيونتيك" النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الجديد، مشيرة إلى أن التطعيم به يخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 90%.

وجاء في البيان أن الشركتين تتوقعان أن يكون في استطاعتهما إنتاج ما لا يقل عن 50 مليون جرعة من اللقاح الجديد في العالم قبل نهاية العام الجاري و1,3 مليار جرعة في العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

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