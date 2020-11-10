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ترامب: حققنا تقدما كبيرا في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

أخبار العالم

ترامب: حققنا تقدما كبيرا في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحقيق "تقدم كبير" في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.

وكتب على "تويتر": "نحن نحقق الكثير من التقدم. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل... لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!".

وجرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، ولا تزال نتائج التصويت النهائية في عدد من الولايات غير معروفة.

وأعلن ترامب فوزه واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات".

وتعتزم حملة ترامب المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأمريكية، يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن النتائج.

المصدر: "وكالات"

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