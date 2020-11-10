فريق بايدن يلوح بإجراءات قانونية حال عدم إقرار الحكومة بفوزه في الانتخابات

حذر فريق جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية، إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفدرالية بفوزه في الانتخابات.

وقال مسؤول في فريق بايدن الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "نحن لا نستبعد إمكانية الذهاب إلى المحكمة، لكننا ندرس خيارات أخرى أيضا".

وأشار فريق بايدن إلى أن فوزه في الانتخابات واضح، وبالتالي قد يكون التأخير في الاعتراف به كرئيس منتخب أمرا غير قانوني.

ولا يحدد القانون الأمريكي إطارا زمنيا واضحا لإعلان إدارة الخدمة العامة فوز مرشح من حزب معين في الانتخابات العامة. ومع ذلك، يتم ذلك عادة بعد اختفاء الشكوك في فوزه، نظرا لضرورة بدء عملية نقل السلطة في أسرع وقت ممكن.

وبدون موافقة وتأكيد رئيسة هذه المؤسسة، لن يتمكن فريق بايدن من الوصول إلى الموارد المالية العامة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة سابقا من قبل الرئيس دونالد ترامب، رفضت التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن الانتقالي ببدء عمله رسميا.

المصدر: وكالات