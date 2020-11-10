تحديد شروط بدء عملية نقل السلطة إلى بايدن

ستبدأ عملية نقل السلطة إلى جو بايدن، الذي أعلنته وسائل الإعلام كرئيس منتخب للولايات المتحدة، فقط عندما تتخذ إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) مثل هذا القرار.

وقال جون بارسا نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID التابعة للخارجية الأمريكية)، في حديث خاص، إن عملية تسليم السلطة لم تبدأ بعد.

ونقلت قناة "سي إن بي سي"، عن بارسا: "لن يتغير أي شيء، حتى يتخذ رئيس GSA قرارا بشأن الفائز في الانتخابات الرئاسية".

وكانت صحيفة "بوليتيكو"، قد أفادت في وقت سابق بأن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي مورفي، رفضت الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات.

من جانبها قالت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، إن ممثلي مقر جوزيف بايدن، بعثوا طلبا إلى إدارة الخدمات العامة بالولايات المتحدة، للاعتراف به كرئيس منتخب للبلاد.

وتؤكد الوثيقة أن فوز بايدن في الانتخابات، حصل على "تأكيد مستقل"، لذلك يجب على المؤسسة المذكورة، "الاعتراف فورا بجو بايدن وكمالا هاريس كرئيس منتخب ونائب رئيس".

ويشدد الخبراء، على أنه بدون موافقة وتأكيد رئيسة هذه المؤسسة، لن يتمكن بايدن من الوصول إلى الموارد المالية العامة. ومن المعروف، أن مورفي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وحصلت على منصبها هذا في عهد الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.

المصدر: نوفوستي