ترودو: أجمعنا وبايدن على استمرار الاتصالات والعمل المكثف

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إنه تحدث مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، وبحثا جملة من القضايا بينها التجارة والطاقة والناتو.

وكتب ترودو في حسابه على "تويتر: "لقد تحدثت للتو مع بايدن وهنأته مرة أخرى على انتخابه. لقد عملنا مع بعضنا البعض من قبل، ونحن مستعدون لمتابعة هذا العمل والتصدي للتحديات التي تواجه بلدينا، بما في ذلك تغير المناخ وكوفيد-19".

I just spoke with @JoeBiden, and congratulated him again on his election. We’ve worked with each other before, and we’re ready to pick up on that work and tackle the challenges and opportunities facing our two countries - including climate change and COVID-19. pic.twitter.com/wldIwLSz5H — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 9, 2020

وأضاف: "تحدثنا عن تلك التحديات، فضلا عن التجارة والطاقة وحلف شمال الأطلسي والعنصرية ضد السود والاحتجاز التعسفي من قبل الصين لمايكل كوفريغ ومايكل سبافور. حول هذه وغيرها من القضايا، وتوافقنا على البقاء على اتصال والعمل معا بشكل مكثف".

المصدر: RT