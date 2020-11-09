أردوغان يكشف عن تبعات التدخل التركي في الشأن الليبي في "الوقت المناسب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر للسفراء الأتراك، الاثنين، إن تدخل بلاده في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا.

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وأضاف أن تركيا تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط، مشددا على أنه لم يكن بوسع أنقرة قبول تجاهل تركيا عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده "أننا سنتلقى قريبا أخبارا جيدة من الأنشطة البحثية الجارية في شرق المتوسط"، آملا في "أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من التجاهل الاستراتيجي الذي يبعد تركيا عنه".

من جهة أخرى، شدد أردوغان على أنه سيدعو دائما إلى السلام والبعد عن الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وقال: "لا يمكن استمرار النظام العالمي الراهن الذي يحمي القوي عوضا عن صاحب الحق والأقلية عوضا عن الأغلبية والغني عوضا عن الفقير".

وأضاف أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي كافحت تنظيم داعش في الميدان، كما كافحت حزب العمال الكردستاني بينما استقبلت الولايات المتحدة عناصره في البيت الأبيض ومقر الكونغرس".

المصدر: الأناضول