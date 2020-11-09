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انطلاق أول منتدى للحوار السياسي الليبي في تونس

أخبار العالم العربي

انطلاق أول منتدى للحوار السياسي الليبي في تونس
Reuters
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ينطلق اليوم في العاصمة التونسية أول منتدى للحوار السياسي الليبي بالصفة الشخصية.

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المبعوثة الأممية إلى ليبيا
المبعوثة الأممية إلى ليبيا "متفائلة" عشية محادثات طرفي النزاع

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت للمشاركة في هذا الحدث 75 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن تنسيق وترتيب الانتخابات، وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة وإطار دستوري.

ويأتي انطلاق هذا الحوار عقب محادثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، حيث وقعت الأطراف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

المصدر: RT

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