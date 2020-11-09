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المبعوثة الأممية إلى ليبيا "متفائلة" عشية محادثات طرفي النزاع

أخبار العالم العربي

المبعوثة الأممية إلى ليبيا
AFP FETHI BELAID
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
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أبدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تفاؤلها بتحقيق نتائج إيجابية في المحادثات المرتقبة بين طرفي النزاع الليبي الرامية إلى التحضير للانتخابات.

وقالت وليامز للصحافيين في تونس حيث ستجري المحادثات "إنها فرصة فريدة... لقد تم إحراز تقدم كبير"، مضيفة أن "الانتخابات يجب أن تكون الهدف النهائي".

كما دعت إلى وضع "خارطة طريق واضحة" تمهد لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر"، وحثت المشاركين على "الاستعداد لتقديم تنازلات لمصلحة ليبيا".

والشهر الماضي وقع طرفا النزاع في ليبيا "اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار" بمفعول فوري، مهد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي وشكّل تقدما على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات.

المصدر: "أ ف ب"

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