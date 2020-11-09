تركيا.. توقيف 17 مشتبها بهم في عملية أمنية ضد "داعش"

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، 17 شخصا، في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة اسطنبول.

إقرأ المزيد

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية، أن "فرق شعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية لالقاء القبض على أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة باسم داعش، وتواصلهم مع أعضاء التنظيم بسوريا".

وقالت إن "الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في 11 منطقة باسطنبول".

وأفادت الوكالة بأن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 17 مشتبها بهم.

المصدر: "الأناضول".