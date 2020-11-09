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ميركل تشيد بخبرة بايدن السياسية وتدعوه للتعاون

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ميركل تشيد بخبرة بايدن السياسية وتدعوه للتعاون
Reuters
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعرف ألمانيا جيدا، وأضافت أنه من الضروري مواصلة العمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا.

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ولفتت ميركل إلى أن بايدن يجلب معه خبرة من عقود من السياسة المحلية والأجنبية، داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف معا لمواجهة التحديات.

وقالت المستشارة الألمانية "إننا بحاجة إلى الوقوف جنبا إلى جنب نحن والولايات المتحدة في التصدي لفيروس كورونا، وتغير المناخ، والإرهاب".

وشددت ميركل على "أننا نتشارك القيم الأساسية والمصالح مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الألمان والأوروبيين يعرفون أننا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في هذه الشراكة مع الولايات المتحدة".

من جهة أخرى، اعتبرت ميركل أن كامالا هاريس، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي، هي مصدر إلهام للعديد من النساء.

المصدر: رويترز

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