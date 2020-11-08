الهند.. مقتل 4 جنود و3 مسلحين في معركة بالأسلحة في كشمير

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، الأحد، أن 4 جنود و3 مسلحين لقوا مصرعهم في كشمير، نتيجة أكثر المعارك دموية تشهدها المنطقة المتنازع عليها منذ أبريل الماضي.

وقال العقيد راجيش كاليا، إن "دورية للجيش رصدت حركة مريبة على طول خط السيطرة في الساعات الأولى من صباح الأحد".

وأضاف: "هرعت قوات الجيش إلى المنطقة وجرى تتبع تحركات المسلحين عن طريق أجهزة المراقبة. أعقب ذلك معركة عنيفة بالأسلحة قتل فيها 3 مسلحين".

وهذا هو أكبر عدد من القتلى في صفوف قوات الجيش الموجودة على طول خط السيطرة في كشمير منذ أبريل الماضي، إذ لقي 5 جنود وعدد مماثل من المسلحين مصرعهم في أبريل، عندما اشتبكت القوات الهندية مع المسلحين في المنطقة.

المصدر: "رويترز"