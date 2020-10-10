قوات الأمن الهندية تقتل مسلحين اثنين في كشمير

قالت مصادر في الشرطة الهندية إن مسلحين اثنين مجهولي الهوية قتلا السبت على أيدي قوات الأمن الهندية في كولغام بالشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن قتل المسلحين تم خلال اشتباك معهما بالسلاح عندما كانت قوات الأمن تنفذ عملية أمنية باشرتها مساء الجمعة بناء على معلومات بلغتها عن وجود "إرهابيين" بالمنطقة.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية/"هندوستان تايمز" الهندية/وكالة شينخوا الصينية.