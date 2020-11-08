لليوم الرابع على التوالي.. زيادة قياسية في إصابات كورونا بأمريكا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت السبت زيادة قياسية بإصابات كورونا لليوم الرابع تواليا، بمعدل 131420 إصابة جديدة، لترتفع الإصابات بالفيروس إلى نحو 9.91 مليون حالة.

وحسب الإحصاء فقد سجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت بينما سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات، فيما تجاوز العدد اليومي للوفيات على مستوى البلاد أكثر من ألف وفاة لليوم الخامس على التوالي أمس السبت، بحسب المصدر نفسه.

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وسجلت 10 ولايات أمريكية حتى الآن أعداد وفيات يومية قياسية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

المصدر: رويترز