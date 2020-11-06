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فرنسا.. توجيه تهم بالإرهاب لفتاة وشابين في قضية قتل المعلم باتي

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فرنسا.. توجيه تهم بالإرهاب لفتاة وشابين في قضية قتل المعلم باتي
AFP Thomas COEX
صورة المعلم الفرنسي صامويل باتي على مبنى إدارة المدينة التي قتل فيها
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قضائية أنه تم توجيه تهم بالإرهاب لـ3 مراهقين بينهم فتاة، في قضية قتل المعلم صاموئيل باتي الذي عرض رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد في دروسه.

وحسب المصادر، وجهت تهمة "التآمر الإرهابي" لشابين عمرهما 18 سنة وفتاة عمرها 17 سنة، تم اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي.

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ويتهم الشابان بأنهما كانا على اتصال بقاتل المعلم، والفتاة تواصلت مع أحدهما.

وبالتالي وصل عدد المتهمين في قضية قتل المعلم إلى 10 أشخاص، بينهم قاصرون ومتشدد إسلامي ساعد والد أحد طلاب باتي في إطلاق حملة ضد المعلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فرانس برس

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