وزير التربية الفرنسي: 400 خرق لدقيقة الصمت على روح المعلم المذبوح.. الخروقات ستتبعها عقوبات

قال وزير التربية الفرنسي جان ميشال بلانكي إنه تم تسجيل "حوالي 400 خرق لدقيقة الصمت (على روح المعلم المذبوح صموئيل باتي) بأشكال أحيانا خفيفة وأحيانا أخرى قوية" في المدارس.

وتوعد الوزير بأن "كل خرق من هذه الخروقات ستتبعه تدابير عقابية" و"لن يبق أي حادث دون متابعة" مضيفا أن عددا من هذه الخروقات يخضع حاليا لـ: "متابعات جنائية".

52 بالمائة من الخروقات وقعت، حسب بيان لوزارة التربية، في المدارس المتوسطة (الإكمالية) و27 بالمائة في الثانويات مقابل 21 بالمائة بالمدارس الابتدائية.

وأوضح البيان أن 3 أصناف من الخروقات لدقيقة الصمت قد وقعت، وهي: "150 حالة تمجيد الإرهاب" و"حوالي 100 حادث، أكثر جدية، من بينها (حوالي 10) تم تحويلها إلى القضاء: تهديدات وتخريب واستفزاز الغير".

وكانت وزارة التربية الفرنسية قد نظمت الاثنين الماضي دقيقة صمت على روح المعلم المذبوح صاموئيل باتي في جميع المدارس الفرنسية أثارت جدلا في بعض أوساط الرأي العام بين مرحب ورافض للقرار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية قد فتحت منذ مقتل المعلم 187 تحقيقا في قضايا "التهديد" و"الاستفزاز" أو "تمجيد الإرهاب" عبر كل البلاد.

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المصدر: وسائل إعلام فرنسية