الشرطة تشدد مراقبتها الفضاء العام في فرنسا.. اعتقالات عديدة بشبهة تشكيل خطر على الأمن

شددت شرطة فرنسا مراقبتها الفضاء العام على خلفية التوترات السائدة في البلاد بعد تصريحات الرئيس ماكرون عن الإسلام والمسلمين، حيث سجلت عدة اعتقالات مؤخرا بشبهة تشكيل خطر على الأمن.

يوم الثلاثاء الماضي، كتبت صحيفة "ريبوبليكان لوران" (Republicain Lorrain) في مقال لها أن الشرطة الفرنسية أوقفت خلال تفتيش روتيني، وهي تقوم بدورية، شخصا في الـ 37 من عمره يحمل سلاحا ناريا بالذخيرة الحية وخنجرا في موقع "يتوسط مدرستين"، ربما صدفة، في بلدة جارني بإقليم لاموزيل. خلال استجوابه، برر الشخص الموقوف، المعروف من طرف أجهزة الأمن، والذي لم يتم الكشف عن هويته، حمله السلاح بعدم شعوره بالأمن و"الخوف من الوقوع ضحية اعتداء".

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وفي يوم الأربعاء، اعتقلت الشرطة مراهقا في الـ 17 من عمره، وهو يركب الميترو، بسبب رصد كاميرات المراقبة عند مروره قرب محطة القطار في مدينة تولوز حيازته سكينين، ولو أنه "لم يشهرهما"، "أحدهما طوله 20 سم". وأضافت صحيفة "20 مينوت" (20 minutes) بأن قبل ذلك ببضع ساعات، تم اعتقال شاب آخر قرب قصر العدالة في المدينة ذاتها في الـ 21 من العمر لحيازته ما وصفه الإعلام المحلي بـ "سلاح أبيض".

وقالت إذاعة "فرانس بلو" (France Bleu)، من جهتها، إن رجلين، على التوالي في العقدين الثالث والرابع من العمر، قد اعتقلا الثلاثاء الماضي قرب محطة شاتورو، وسط فرنسا، وهما يحملان قضيبي "بيزبل".

وأوضحت الإذاعة أن أحدهما سبق التبليغ عنه في الليلة السابقة أنه كان "صرخ عدة مرات "الله أكبر"..." وهو على متن دراجة هوائية. وأوضحت "فرانس بلو" أن هذا الأخير عندما اعتقل كان في حالة سكر. وإذا كان قد أخلي سبيله بقرار قضائي، فإن الرجل الثاني سيحاكم لحمله "سلاحا" مؤكدة أن الشخصين معروفان لدى مصالح الأمن.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية