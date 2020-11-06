إيطاليا تسجل 37809 إصابات و446 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37809 إصابات و446 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع ليبلغ 40638 حالة، فيما بلغت الإصابات 862681 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكدت الوزارة أن منطقة لومباردي الشمالية لا تزال الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 إصابة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 أمس الخميس.

وحلت منطقة بيدمونت المجاورة ثانية في الإصابات، حيث سجلت 4878 حالة.

المصدر: "رويترز"