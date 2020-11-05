إيطاليا تسجل حصيلة قياسية لإصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن البلاد سجلت 34505 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق.

كما سجلت الوزارة 445 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 حالة منذ الـ2 من مايو.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 40192، لتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفا.

كما ارتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 824879 إصابة منذ بدء الجائحة.

المصدر: "رويترز"