بعد جورجيا.. بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا

أظهرت نتائج فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت.

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أفاد بذلك مركز إديسون للأبحاث، مشيرا إلى أن ترامب يحصل حاليا على 49,3% مقابل 49,4% لبايدن في الولاية، والفارق بينهما 5587 صوتا مع استمرار الفرز.

وذكرت بعض وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، منها "أسوشيتد برس"، أن هذه التنيجة تأتي بعد فرز 98% من الأصوات.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن المرشح الديمقراطي تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.

وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض للفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

المصدر: وكالات