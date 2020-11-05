تركيا تجري أول تجربة للقاح محلي مضاد لكورونا

في خطوة لافتة، أعلن في تركيا عن تجربة لقاح محلي ضد الفيروس التاجي على أحد المتطوعين.

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وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن اللقاح التركي المضاد لعدوى كورونا طورته جامعة أرجييس.

بدورها، أعلنت جامعة أرجييس أنها قامت بحقن أول متطوع بجرعة من اللقاح الذي طورته.

المتطوّع نازيف دورنه تلقى جرعة من لقاح ضد كورونا طوّرته الجامعة التركية تحت اسم ERUCOV-VAC pic.twitter.com/rN7SuI319z — TRT عربي (@TRTArabi) November 5, 2020

وأكد النبأ وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، حيث أعلن أن بلاده بدأت بتجربة لقاح محلي مضاد لكورونا على أحد المتطوعين.

المصر: وسائل إعلام تركية