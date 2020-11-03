أردوغان يعلن فرض قيود عامة جديدة لاحتواء فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، فرض قيود عامة جديدة في تركيا على خلفية ارتفاع مؤشرات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد أردوغان، في كلمة ألقاها بعد جلسة للحكومة، بأنها قررت إصدار توجيهات بإغلاق أماكن عامة مثل المطاعم وصالونات الحلاقة وقاعات السباحة وقاعات الزفاف ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية في الساعة 22:00 ضمن إجراءات مكافحة انتشار المرض.

وشهدت تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملموسة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا الذي تجاوز مستوى 2300 حالة بعد أن تراجع سابقا إلى أقل من 1000، تزامنا مع زيادة عدد الوفيات، حيث يبلغ هذا العدد يوميا أكثر من 70 حالة.

وسجلت البلاد حتى الآن 379775 إصابة مؤكدة بالفيروس بينما يبلغ عدد ضحايا الجائحة مستوى 10402 متوفيين.

المصدر: وكالات