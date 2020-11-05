اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة شمال ألمانيا

أعلنت وزارة الزراعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين بشمال ألمانيا، عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بالولاية.

وقالت الوزارة إن ثماني دجاجات نفقت في غضون فترة قصيرة في مزرعة بالولاية، مضيفة أنه تم إعدام بقية الدواجن في المزرعة والتخلص منها "بطريقة احترافية".

في وقت سابق من هذا العام، تأكدت حالة إصابة بفيروس H5N8 في مزرعة للدواجن في ولاية ساكسونيا الشمالية.

كما أمرت وزارة الزراعة الهولندية يوم الخميس بإعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد. وأمرت بريطانيا يوم الاثنين بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة في فرودشام، تشيشير، بعد اكتشاف حالات إصابة هناك.

المصدر: "رويترز"