زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يؤيدان عقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة

اتفق زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك في لقائهما الأول في قبرص يوم الثلاثاء على دعم فكرة عقد اجتماع خماسي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل قضية الانقسام القائم في الجزيرة.

والتقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وهو زعيم القبارصة اليونانيين، مع زعيم القبارصة الأتراك المنتخب مؤخرا إرسين تتار في مجمع للأمم المتحدة في العاصمة نيقوسيا.

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وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في قبرص في بيان له، إن تتار وأناستاسيادس عبرا "عن عزمهما الرد إيجابيا على التزام الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكانية عقد اجتماع خماسي غير رسمي بمشاركة الأمم المتحدة في أجواء مواتية في مرحلة مناسبة".

ومن المقرر أن يشمل مثل هذا الاجتماع ممثلين للجانبين القبرصيين إلى جانب اليونان وتركيا وبريطانيا باعتبارها القوى الضامنة للجزيرة، وكذلك الأمم المتحدة.

وكان هذا أول لقاء بين زعيمي الجانبين القبرصيين منذ انتخاب تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، في أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز