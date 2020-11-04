 
مباشر
عاجل
بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا بعد فرز أكثر من 52% من الأصوات

زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يؤيدان عقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة

أخبار العالم

زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك يؤيدان عقد اجتماع برعاية الأمم المتحدة
Reuters POOL
زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة خلال أول لقاء بينهما في نيقوسيا 3 نوفمبر 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2wq

اتفق زعيما القبارصة اليونانيين والأتراك في لقائهما الأول في قبرص يوم الثلاثاء على دعم فكرة عقد اجتماع خماسي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل قضية الانقسام القائم في الجزيرة.

والتقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وهو زعيم القبارصة اليونانيين، مع زعيم القبارصة الأتراك المنتخب مؤخرا إرسين تتار في مجمع للأمم المتحدة في العاصمة نيقوسيا.

إقرأ المزيد
أردوغان: حان الوقت لحل الدولتين في قبرص
أردوغان: حان الوقت لحل الدولتين في قبرص

وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في قبرص في بيان له، إن تتار وأناستاسيادس عبرا "عن عزمهما الرد إيجابيا على التزام الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكانية عقد اجتماع خماسي غير رسمي بمشاركة الأمم المتحدة في أجواء مواتية في مرحلة مناسبة".

ومن المقرر أن يشمل مثل هذا الاجتماع ممثلين للجانبين القبرصيين إلى جانب اليونان وتركيا وبريطانيا باعتبارها القوى الضامنة للجزيرة، وكذلك الأمم المتحدة.

وكان هذا أول لقاء بين زعيمي الجانبين القبرصيين منذ انتخاب تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، في أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا