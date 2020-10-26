أردوغان: حان الوقت لحل الدولتين في قبرص

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مناقشة "اقتراح واقعي لحل الدولتين" وتسوية قضية قبرص المنقسمة بين اليونانيين والأتراك.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أرسين تتار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها اليوم الاثنين، إنه "يجب إدراك أنه لا يمكن تحقيق أي نتيجة في الظروف الحالية بعد عملية التفاوض التي استمرت أكثر من نصف قرن".

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وأضاف: "في هذه المرحلة، نعتقد أن إطلاق المباحثات على أساس قيام دولة اتحادية سيكون ضياعا للوقت. وبالتالي نعتقد أنه من الضروري طرح حل الدولتين على الطاولة في مقترح واقعي".

يذكر أن "جمهورية شمال قبرص التركية" تأسست بشمال الجزيرة في أعقاب التدخل العسكري التركي في عام 1974، حين أرسلت تركيا قواتها لـ"حماية القبارصة الأتراك" عقب انقلاب في قبرص، مدعوم من اليونان.

ولم تعترف أي دولة سوى تركيا بهذه الجمهورية ولا تزال القضية القبرصية بلا حل منذ ذلك الوقت.

المصدر: رويترز