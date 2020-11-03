تأجيل إعلان النتائج في ولاية كارولاينا الشمالية بسبب مشاكل فنية

تم تأجيل إعلان نتائج الانتخابات في ولاية كارولينا الشمالية لمدة 45 دقيقة على الأقل، وذلك بعد تمديد فترة التصويت بالولاية، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وكانت لجنة الانتخابات بالولاية قد وافقت على تمديد فترة التصويت في أربعة مراكز اقتراع بسبب مشاكل فنية حدثت في وقت سابق من اليوم مما تسبب فى تأخر فتح هذه المراكز.

وكان من المقرر أن تبدأ الولاية في إعلان النتائج في الساعة (00:30 بتوقيت غرينتش).

ويواصل الناخبون الأمريكيون التوجه إلى صناديق الاقتراع ليس فقط لاختيار رئيس البلاد، بل أيضا لتحديد شكل الكونغرس المقبل، حيث تجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية لاختيار كافة أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ولكل ولاية أمريكية عضوان في مجلس الشيوخ، البالغ إجمالي أعضائه 100 عضو من بينهم نائب الرئيس، بينما تتوزع مقاعد مجلس النواب، البالغ إجمالي أعضائه 435، بحسب عدد السكان.

ويهمين الديمقراطيون حاليا على مجلس النواب بـ232 نائبا مقابل 197 للجمهوريين.

أما في مجلس الشيوخ فإن للجمهوريين اليد العليا، حيث يستحوذون على 53 مقعدا في حين يملك الديمقراطيون 47 مقعدا من بينهم اثنان مستقلان.

المصدر: "BBC"