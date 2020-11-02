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مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال

رئيس الوزراء الإسباني يعرب عن تضامنه مع النمسا إثر هجوم فيينا

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رئيس الوزراء الإسباني يعرب عن تضامنه مع النمسا إثر هجوم فيينا
Reuters /FW1F/Alison Williams
رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز
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أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه للشعب النمساوي إثر الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا مساء يوم الاثنين.

وكتب سانشيز في تغريدة: "نتابع المعلومات التي تأتينا من فيينا في هذه الليلة الصعبة... الكراهية لن تكسر مجتمعاتنا وأوروبا ستبقى حازمة في مواجهة الإرهاب. تعاطفنا وتضامننا مع عائلات الضحايا والشعب النمساوي".

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن قتلى جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة يقع جميعها بالقرب من الكنيس.

المصدر: RT + وكالات

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