رئيس الوزراء الإسباني يعرب عن تضامنه مع النمسا إثر هجوم فيينا

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه للشعب النمساوي إثر الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا مساء يوم الاثنين.

وكتب سانشيز في تغريدة: "نتابع المعلومات التي تأتينا من فيينا في هذه الليلة الصعبة... الكراهية لن تكسر مجتمعاتنا وأوروبا ستبقى حازمة في مواجهة الإرهاب. تعاطفنا وتضامننا مع عائلات الضحايا والشعب النمساوي".

Siguiendo la información que llega de Viena en una noche de dolor ante un nuevo ataque sin sentido. El odio no doblegará nuestras sociedades. Europa permanecerá firme ante el terrorismo. Nuestro cariño para las familias de las víctimas y la solidaridad con el pueblo austriaco. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 2, 2020

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن قتلى جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة يقع جميعها بالقرب من الكنيس.

المصدر: RT + وكالات