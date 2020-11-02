ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مرتكبي الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا "هاجموا بلدا صديقا" بعد أن انتهوا من مهاجمة فرنسا.

وكتب في تغريدة: "نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا".

وأضاف: "بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم... يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نستسلم".

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس.

المصدر: RT + وكالات