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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا

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ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا
Reuters AJ/tcs/TY
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مرتكبي الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا "هاجموا بلدا صديقا" بعد أن انتهوا من مهاجمة فرنسا.

وكتب في تغريدة: "نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا".

وأضاف: "بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم... يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نستسلم".

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس. 

المصدر: RT + وكالات

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