روسيا تعرب عن تعازيها للنمسا على خلفية هجوم فيينا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سفارة موسكو في فيينا على اتصال بالجهات المعنية لتوضيح جنسية ضحايا الهجوم في العاصمة النمساوية، معربة عن تعازيها على خلفية العملية الإرهابية.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر "فيسبوك": "السفارة الروسية في فيينا على اتصال بالأجهزة المعنية النمساوية لتوضيح مسألة جنسية القتلى والجرحى جراء العملية الإرهابية. نعرب عن تعازينا للنمسا!".

وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى، بينهم أحد المارة وشخص شارك في العملية، وعدد من الجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

المصدر: RT