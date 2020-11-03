 
مباشر

روسيا تعرب عن تعازيها للنمسا على خلفية هجوم فيينا

أخبار العالم

روسيا تعرب عن تعازيها للنمسا على خلفية هجوم فيينا
Sputnik Максим Блинов
وزارة الخارجية الروسية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2no

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن سفارة موسكو في فيينا على اتصال بالجهات المعنية لتوضيح جنسية ضحايا الهجوم في العاصمة النمساوية، معربة عن تعازيها على خلفية العملية الإرهابية.

إقرأ المزيد
السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر "فيسبوك": "السفارة الروسية في فيينا على اتصال بالأجهزة المعنية النمساوية لتوضيح مسألة جنسية القتلى والجرحى جراء العملية الإرهابية. نعرب عن تعازينا للنمسا!".

وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى، بينهم أحد المارة وشخص شارك في العملية، وعدد من الجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا