السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا والشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى

أعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء اليوم الاثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

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وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.

وأضاف نيهامر أن العملية تعتبر مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن الهجوم شاركت فيه مجموعة أشخاص.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وذكرت شرطة المدينة عبر "تويتر" أن الهجوم نفذه مسلحون مزودون ببنادق وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بينهم ضابط شرطة، فيما تم القضاء على أحد المهاجمين.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

وبثت قناة "OE24" مقاطع فيديو مباشرة قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.

وأفادت الشرطة سابقا بأنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، غارالد زوريوز، أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس.

ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين تم قتل أحدهم.

بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، موضحة أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

كما تحدثت وسائل الإعلام، بينها "OE24"، عن أن مجموعة مسلحين تحتجز رهائن في مطعم ياباني بمنطقة مارياهيلفير شتراسيه وسط المدينة، لكن هذه المعلومات تم نفيها من قبل الشرطة.

UPDATE - One of the multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #Vienna as the terror attack unfolds.pic.twitter.com/GIE8s5Uakr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق أصوات طلقات نارية عدة وانتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وأخرى تظهر شخصا في ملابس بيضاء وهو يطلق النار على رجل في أحد أحياء المدينة من مسافة قريبة.

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر "تويتر"، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

This is one of the people shooting in Vienna! There are more then one shooter. Please stay inside and if you can go home if you are in Vienna!!!! #Wien#Viennapic.twitter.com/4uJpXmocst — Bena K. (@BoschPuja98) November 2, 2020

المصدر: وكالات