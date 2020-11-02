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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا والشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى

أخبار العالم

السلطات النمساوية تعلن عن هجوم إرهابي وسط فيينا والشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى
Reuters LEONHARD FOEGER
انتشار أمني مكثف وسط فيينا عقب إطلاق نار قرب كنيس يهودي (2 نوفمبر 2020).
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أعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء اليوم الاثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

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مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة
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وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.

وأضاف نيهامر أن العملية تعتبر مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن الهجوم شاركت فيه مجموعة أشخاص. 

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وذكرت شرطة المدينة عبر "تويتر" أن الهجوم نفذه مسلحون مزودون ببنادق وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بينهم ضابط شرطة، فيما تم القضاء على أحد المهاجمين.

وبثت قناة "OE24" مقاطع فيديو مباشرة قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.

وأفادت الشرطة سابقا بأنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة. 

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، غارالد زوريوز، أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس. 

ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين تم قتل أحدهم. 

بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، موضحة أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

كما تحدثت وسائل الإعلام، بينها "OE24"، عن أن مجموعة مسلحين تحتجز رهائن في مطعم ياباني بمنطقة مارياهيلفير شتراسيه وسط المدينة، لكن هذه المعلومات تم نفيها من قبل الشرطة.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق أصوات طلقات نارية عدة وانتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وأخرى تظهر شخصا في ملابس بيضاء وهو يطلق النار على رجل في أحد أحياء المدينة من مسافة قريبة. 

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر "تويتر"، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

المصدر: وكالات

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