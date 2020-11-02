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تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا

تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا

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تشكيل مركز عمليات بمشاركة المستشار النمساوي على خلفية هجوم فيينا
Reuters LEONHARD FOEGER
مستشار النمسا، سيباستيان كورتز.
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أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، عن تشكيل مركز عمليات على خلفية الهجوم الإرهابي في وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، بمشاركة مستشار البلاد، سيباستيان كورتز.

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وقال نيهامير، في حديث لقناة "ORF": "إنني الآن في مركز العمليات مع المستشار الفدرالي".

وأضاف وزير الداخلية أنهما يتلقيان بشكل سريع معلومات محدثة حول تطور الأحداث في العاصمة النمساوية.

وأعلن نيهامير في وقت سابق عن هجوم إرهابي نفذته مجموعة من المسلحين وسط فيينا مع أنباء عن مقتل 7 أشخاص بعدة حوادث لإطلاق نار.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميها بالقرب من أكبر كنيس يهودي في المدينة.

المصدر: وكالات

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