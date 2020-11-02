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الداخلية الأفغانية: القضاء على مسلحين هاجموا جامعة كابل

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الداخلية الأفغانية: القضاء على مسلحين هاجموا جامعة كابل
Reuters Omar Sobhani
عناصر شرطة قرب مبنى جامعة كابل
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن القضاء على مسلحين هاجموا جامعة كابل، اليوم الاثنين.

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مصادر طبية أفغانية: 20 قتيلا و15 مصابا جراء الهجوم على جامعة كابل
مصادر طبية أفغانية: 20 قتيلا و15 مصابا جراء الهجوم على جامعة كابل

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن الناطق باسم الوزارة، طارق آرين، قوله إن مجموعة من عناصر القوات الخاصة قضت على ثلاثة مسلحين ذين اعتدوا على جامعة كابل صباح اليوم.

وكشف آريان أن الهجوم خلف 19 قتيلا و22 جريحا، وذلك بعد تقارير أولية أفادت بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح جراء الاعتداء.

وفي صباح اليوم، اقتحم ثلاثة مسلحين مبنى كلية الحقوق بجامعة كابل، حيث أطلقوا النار و فجروا عددا من العبوات الناسفة.

وتم إرسال عناصر من القوات الأمنية الخاصة إلى المبنى، حيث تمكنوا من القضاء على المهاجمين بعد ست ساعات من المواجهة.   

ونفت حركة "طالبان" الأفغانية أي علاقة لها مع الهجوم.

المصدر: إنترفاكس

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