مصادر طبية أفغانية: 20 قتيلا و15 مصابا جراء الهجوم على جامعة كابل

قتل 20 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروج جراء هجوم مسلح استهدف جامعة كابل، اليوم الاثنين، حسبما أفادت مصادر طبية أفغانية لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وعلم سابقا عن وقوع ثمانية مصابين نتيجة لتبادل لإطلاق النار بالقرب منن الجامعة، بالإضافة إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث.

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية لاحقا بإجراء عملية أمنية في مبنى الجامعة التي تم إجلاء مئات من الأشخاص منه.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، طارق أريان: "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها.. ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر".

وأضاف في وقت لاحق أن العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن.

وقبل ذلك، أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران تزامنا مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة.

وأخبرت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية أن حركة "طالبان" نفت ضلوعها في الهجوم.

المصدر: نوفوستي + رويترز