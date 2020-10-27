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قتلى وجرحى بهجوم استهدف قاعدة للشرطة في أفغانستان

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قتلى وجرحى بهجوم استهدف قاعدة للشرطة في أفغانستان
Reuters
عناصر أمنية أفغانية (صورة أرشيفية)
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أدى هجوم بسيارة مفخخة على مركز للشرطة تلته اشتباكات استمرات ساعات، إلى مقتل شرطيين على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، اليوم الثلاثاء في مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان.

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وبدأ الهجوم صباحا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة قاعدة للقوات الخاصة في الشرطة في المدينة، حسب مصدر أمني.

وعقب التفجير حاولت مجموعة من المهاجمين اقتحام القاعدة، فاشتبكت مع قوات الأمن، وفق ما أوضح المتحدث باسم الداخلية طارق عريان للصحفيين.

وقالت السلطات إن 7 مسلحين شاركوا في الهجوم، قتل 5 منهم على الأقل خلال الاشتباكات.

وذكرت وكالة "شينخوا" أنه تم نقل ثلاث جثث و33 مصابا، من بينهم 10 مدنيين، إلى المستشفى الإقليمي في خوست، حسب مدير المستشفى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: وكالات

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