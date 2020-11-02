صحيفة نقلا عن مصادر: ترامب سيجري تعديلات واسعة في إدارته إذا فاز في الانتخابات

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط، في حالة إعادة انتخابه لولاية ثانية، لإجراء تعديلات واسعة في إدارته.

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وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر أن هذه التعديلات يمكن أن تشمل بالمقام الأول، إقالة مسؤولين رفيعين بوزارة الصحة ووكالة الاستخبارات المركزية.

وأفيد في هذا الشأن بأن الاستغناء سيطال على الأغلب، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ووزير الدفاع، مارك إسبر.

وأبلغت المصادر الصحيفة أن هذا التعديل لن يمس المدعي العام الأمريكي وليام بار، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو.

بالمقابل، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، للصحيفة إن الإدارة الأمريكية لا تنوي الإدلاء بتصريحات حول التغييرات في كوادرها في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، ذكرت بوابة أكسيوس نقلا عن مصادر، أن ترامب ينوي في حالة إعادة انتخابه إقالة هاسبل وإسبر.

المصدر: تاس