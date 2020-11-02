ترامب ينفي عزمه إعلان فوزه في الانتخابات قبل تحديد النتائج بأكملها

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقرير صحفي قال إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت حال تسجيل تقدمه في بعض الولايات.

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وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأحد، ردا على سؤال حول صحة هذه المعلومات: "لا، هذه كلها أنباء كاذبة".

وأضاف ترامب مع ذلك، متطرقا إلى قضية فرز الأصوات: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا.

ومن المتوقع أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سيتم تحديدها ليس ليل 4 نوفمبر وإنما لاحقا بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد والتي تجاوزت 90 مليون شخصا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 8 فقط من أصل 50 ولاية أمريكية ستتمكن من فرز الأصوات حتى منتصف يوم 4 نوفمبر.

المصدر: وكالات