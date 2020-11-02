الجيش الألماني يساهم في مكافحة جائحة كورونا

أعلن الجيش الألماني يوم الأحد، عن توفير قرابة 4000 جندي للمساعدة في جهود مكافحة جائحة كورونا في البلاد.

وهكذا يكون عدد جنود الجيش المشاركين في مكافحة الوباء قد تضاعف تقريبا في غضون أسبوع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، مساء اليوم: "نحن نعمل في الوقت الراهن في نصف مكاتب الصحة".

ويتركز دور الجنود في المكاتب الصحية على المساعدة على سبيل المثال في تتبع سلاسل العدوى وفي أخذ المسحات وداخل مراكز الاختبارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في دور المسنين والرعاية الصحية.

وينتمي هؤلاء الجنود إلى وحدة عمليات "إنجاز المساعدة ضد كورونا" التي تضم ما يصل إلى 15 ألف جندي.

وأضافت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة أنغيلا ميركل، "المسيحي الديمقراطي"، أن "من الملاحظ أن الحاجة إلى المساعدة تتزايد فعليا يوما بعد يوم.. وهذه إشارة على مدى كبر هذه الموجة الثانية".

وناشدت كرامب كارنباور الشعب الالتزام بقواعد الإغلاق الجزئي المزمع البدء فيها اعتبارا من الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري حتى يتمكنوا جميعا من الاحتفال مع بعضهم البعض بعيد ميلاد خال من المتاعب.

المصدر: د ب أ