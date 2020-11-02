وفاة نائب سابق من حزب العدالة والتنمية التركي بكورونا

توفي صباح الأحد، النائب السابق في البرلمان التركي عن "حزب العدالة التنمية"، برهان قوزو، عن عمر 65 عاما، بمدينة إسطنبول، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان صدر عن مستشفى "ميديبول ميغا" بإسطنبول، حيث وافته المنية، فإن قوزو كان يخضع منذ فترة للعلاج في قسم العناية المركزة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وأعربت إدارة المستشفى عن خالص تعازيها إلى أسرته وأصدقائه.

وقوزو من مواليد ولاية قيصري عام 1955، ومجاز من كلية الحقوق من جامعة إسطنبول، وتولى رئاسة اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي، كنائب عن حزب العدالة والتنمية في الدورات الـ 22، و23، و24.

المصدر: الأناضول