حانة أسطورية ألمانية تدرج ميركل في "قائمتها السوداء"

أدرجت حانة "Standige Vertretung" الأسطورية الألمانية المستشارة، أنغيلا ميركل، وبعض مسؤولي حكومتها في قائمتها السوداء ردا على إعلان الإغلاق العام في البلاد الذي سيبدأ يوم 2 نوفمبر.

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وقال المدير التنفيذي للحانة الواقعة في برلين، يورن بيتر برينكمان، وشريكه، فيليب بوبينغير، في بيان مصور تم نشره عبر "فيسبوك" يوم 29 أكتوبر: "الحكومة الألمانية فشلت في الاستفادة من الوقت المتاح اعتبارا من أبريل لإعداد السكان والاقتصاد للموجة الثانية (لتفشي فيروس كورونا) في الشتاء".

وأضافا: "كان من المتوقع أن المؤسسات الطبية ستعمل بأقصى قدراتها وأنه سيكون مستحيلا مراقبة تسلسل الإصابات إضافة إلى نقص الموظفين في المستشفيات. لكن لم يتم فعل أي شيء من قبل الحكومة".

وتابعا: "من المعروف أن سياسيين كثيرين نستضيفهم في حانتنا. وبعض هؤلاء السياسيين قرروا أمس إغلاق منشآت الطعام والشرب من جديد ومنعونا من القيام بعملنا. فنحن ندرج هؤلاء السياسيين فورا في القائمة السوداء".

وأوضح برينكمان بوبينغير أن هذا الإجراء يخص كلا من ميركل ووزير المالية، أولاف شولتس، ورئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودير، وعمدة برلين، ميخائيل مولير.

المصدر: "نوفوستي"