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البرازيل تسجل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل تسجل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
البرازيل تسجل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت، عن تسجيل 18947 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و407 وفيات خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5 مليون و535 ألفا و605 أشخاص.

أما بالنسبة لحصيلة الضحايا فقد ارتفعت إلى 159902 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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