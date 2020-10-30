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رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس التركي عقب زلزال إزمير

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رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس التركي عقب زلزال إزمير
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الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
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اتصل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية زلزال قوي ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غرب تركيا.

وقال ميتسوتاكيس عبر "تويتر": "اتصلت منذ قليل بالرئيس أردوغان للإعراب عن تعازيي بالخسارة المأساوية للأرواح جراء الزلزال الذي ضرب كلا بلدينا".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: "أيا كانت الخلافات بيننا، هناك أزمنة يجب خلالها على شعبينا الوقوف إلى جانب بعضهما بعضا".

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وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب تركيا وبلغت قوته 6.6 درجة أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 257 آخرين بجروح متباينة.

كما أسفر الزلزال الذي وقع في مياه بحر إيجه عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي إصابات هناك.

وتأتي المكالمة بين ميتسوتاكيس وأردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين اليونان وتركيا توترا حادا بسبب الخلافات حول تبعية بعض المناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر غنية باحتياطات النفط والغاز.

المصدر: RT

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