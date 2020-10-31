ترامب: بايدن سيدمر المحكمة العليا فلا تدعوا هذا يحدث

مع بقاء أيام قليلة على يوم الاقتراع، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على منافسه جو بايدن، مدعيا أن الأخير "سيدمر" المحكمة العليا إذا تم انتخابه وسيملأ المحكمة بقضاة "اليسار".

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "إذا تم فعلا انتخاب جو بايدن رئيسا، فإن القضاة الأربعة (زائد 1) الذين ساعدوا في تحقيق مثل هذا الفوز السخيف ممكنً سينزلون إلى مرتبة ليس فقط في محكمة معبأة بشكل كبير، ولكن على الأرجح محكمة قابلة للانعكاس أيضا. على الأقل سيكون العديد من القضاة الجدد من اليسار الراديكالي".

If Sleepy Joe Biden is actually elected President, the 4 Justices (plus1) that helped make such a ridiculous win possible would be relegated to sitting on not only a heavily PACKED COURT, but probably a REVOLVING COURT as well. At least the many new Justices will be Radical Left! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

وفي تغريدة منفصلة، قال ترامب: "بايدن سيدمر المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا تدعوا هذا يحدث".

بعد تعيين إيمي كوني باريت، رئيسة للمحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، يتمتع المحافظون بأغلبية 6-3 في المحكمة العليا، وقد يتم استدعاؤها للبت في أي قضايا متعلقة بالتصويت بعد الانتخابات.

المصدر: "فوربس"