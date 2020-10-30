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مسؤول إيراني يعلق على قرار تعيين سفير جديد في صنعاء

أخبار العالم

مسؤول إيراني يعلق على قرار تعيين سفير جديد في صنعاء
قناة العالم
حسين أمير عبداللهيان
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اعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية ،حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن تعيين سفير إيراني في صنعاء، سيكون فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين.

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وقال عبداللهيان في تغريدة له على صفحته الخاصة في "تويتر" باللغتين العربية والفارسية، إن "اليمن ليس ملعبا للمعتدين. نحن نعتبر مستقبل اليمن لكل اليمنيين".

وأضاف عبداللهيان أن "بدء مهمة السيد حسن إيرلو، وهو دبلوماسي ذو أخلاق طيبة وخبير ومحترف، سفيرا جديدا لبلادنا في صنعاء، سيكون فصلا جديدا في العلاقات البناءة بين إيران واليمن".

وكانت طهران عينت مؤخرا حسن إيرلو سفيرا فوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومطلق الصلاحية في صنعاء، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
ووصل إيرلو إلى مدينة صنعاء في 17 أكتوبر الجاري.

من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لليمن لدى طهران.

المصدر: RT

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