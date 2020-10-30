مسؤول إيراني يعلق على قرار تعيين سفير جديد في صنعاء

اعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية ،حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن تعيين سفير إيراني في صنعاء، سيكون فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين.

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وقال عبداللهيان في تغريدة له على صفحته الخاصة في "تويتر" باللغتين العربية والفارسية، إن "اليمن ليس ملعبا للمعتدين. نحن نعتبر مستقبل اليمن لكل اليمنيين".

وأضاف عبداللهيان أن "بدء مهمة السيد حسن إيرلو، وهو دبلوماسي ذو أخلاق طيبة وخبير ومحترف، سفيرا جديدا لبلادنا في صنعاء، سيكون فصلا جديدا في العلاقات البناءة بين إيران واليمن".

اليمن ليس ملعباً للمعتدين. نحن نعتبر مستقبل اليمن لكل اليمنيين. إن بدأ مهمة السيد #حسن_إيرلو وهو دبلوماسي ذات خلق طيبة وخبير ومحترف سفيراً جديداً لبلادنا في صنعاء، سيکون فصلاً جديداً في العلاقات البناءة بين #إيران واليمن. pic.twitter.com/eYaSATv2az — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) October 28, 2020

وكانت طهران عينت مؤخرا حسن إيرلو سفيرا فوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومطلق الصلاحية في صنعاء، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.

ووصل إيرلو إلى مدينة صنعاء في 17 أكتوبر الجاري.

من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لليمن لدى طهران.

المصدر: RT