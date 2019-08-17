 
مباشر

الحوثيون يعينون سفيرا جديدا لدى إيران

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعينون سفيرا جديدا لدى إيران
إبراهيم الديلمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9w0

أكدت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لدى طهران.

وجاء في بيان نشره موقع القناة، اليوم السبت، أن "قرارا جمهوريا صدر بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأفادت مواقع قريبة من "جماعة أنصار الله" بأن تعيين الديلمي جاء بموجب "القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019".

وبارك الناطق الرسمي لجماعة "أنصار الله" ورئيس مجلس الإدارة لشبكة "المسيرة" الإعلامية، محمد عبد السلام، قرار تعيين الدليمي متمنيا له "التوفيق والسداد".

يذكر أن الديلمي عضو في المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، كما اشتغل كإعلامي ومدير عام لقناة "المسيرة".

المصدر: "المسيرة" + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا