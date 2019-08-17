الحوثيون يعينون سفيرا جديدا لدى إيران

أكدت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا لدى طهران.

وجاء في بيان نشره موقع القناة، اليوم السبت، أن "قرارا جمهوريا صدر بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأفادت مواقع قريبة من "جماعة أنصار الله" بأن تعيين الديلمي جاء بموجب "القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019".

أبارك للأخ العزيز / ابراهيم الديلمي صدور القرار الجمهوري رقم(75)لسنة 2019م بتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسأل الله له التوفيق والسداد.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) 17 августа 2019 г.

وبارك الناطق الرسمي لجماعة "أنصار الله" ورئيس مجلس الإدارة لشبكة "المسيرة" الإعلامية، محمد عبد السلام، قرار تعيين الدليمي متمنيا له "التوفيق والسداد".

يذكر أن الديلمي عضو في المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، كما اشتغل كإعلامي ومدير عام لقناة "المسيرة".

المصدر: "المسيرة" + "تويتر"