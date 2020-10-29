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فرنسا توجه "رسالة سلام" للعالم الإسلامي

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فرنسا توجه
Reuters LA/AWA/
علم فرنسا
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وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "رسالة سلام" للعالم الإسلامي، أكد فيها أن فرنسا "بلد التسامح وليست موطن الازدراء والرفض"، وفقا لما نقلته صحيفة "لوفيغارو".

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وقال لودريان خلال مناقشة ميزانية وزارته اليوم الخميس: "لا تسمعوا صوت أولئك الذين يسعون لتأجيج الريبة. يجب ألا نحصر أنفسنا ضمن تجاوزات أقلية من المتلاعبين".

وأضاف: "الدين والثقافة الإسلامية جزءان من تاريخنا الفرنسي والأوروبي، ونحن نحترمهما"، لافتا إلى أن "المسلمين ينتمون بصفة مطلقة لمجتمعنا الوطني".

وتأتي تصريحات لودريان في خضم الأزمة بين فرنسا والعالم الإسلامي على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد تحت غطاء حرية التعبير، ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.

المصدر: RT

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