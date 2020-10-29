تويتر يحذف تغريدة لمهاتير محمد قال فيها "للمسلمين الحق في قتل الفرنسيين"

حذف موقع "تويتر" تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، قال فيها إن للمسلمين الحق في "قتل الملايين من الفرنسيين ردا على مذابح الماضي".

وأزال الموقع التغريدة رقم 12 من أصل 13 تغريدة نشرها مهاتير محمد، وكان قد قال فيها إن "المسلمين لديهم الحق في أن يغضبوا ويقتلوا الملايين من الفرنسيين ردا على مجازر الماضي".

وجاءت تغريدات مهاتير محمد تزامنا مع الهجوم الذي أوقع 3 قتلى داخل كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، وفي خضم الأزمة بين فرنسا والعالم الإسلامي على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد تحت غطاء حرية التعبير، ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها.

المصدر: RT + وكالات