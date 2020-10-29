عراقجي في موسكو لطرح مبادرة إيرانية للسلام في قره باغ

أطلع عباس عراقجي المبعوث الخاص للرئيس الإيراني اليوم الخميس، وزارة الخارجية الروسية، على المبادرة الإيرانية لتسوية النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم قره باغ .

واجتمع عراقجي مع مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون آسيا الوسطى والقوقاز اندريه رودنكو، في موسكو، حيث وصل المسؤول الإيراني فجرا في إطار جولة إقليمية لطرح مبادرة تسوية النزاع سلميا.

ووصف عراقجي عبر تغريدة في موقع "تويتر"، محادثاته التي استغرقت 3 ساعات، بأنها كانت "مفيدة ومثمرة".

Shared Iran's initiative with Andrey Rudenko, Deputy Foreign Minister of Russia, in a fruitful meeting today in Moscow. Iran and Russia share similar approaches towards Nagorno-Karabakh Conflict.

Also had good discussion -as always - with Sergey Ryabkov on the future of JCPOA. pic.twitter.com/099uCym1LZ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 29, 2020

وفي هذا الصدد، قال عراقجي: "كانت لي كالسابق دوما محادثات جيدة مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول مستقبل الاتفاق النووي".

وأطلع مساعد الخارجية الإيرانية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في باكو على المبادرة، والتي أستهلها في بداية جولته الإقليمية، والتي ستشمل أيضا أنقرة ويريفان.

المصدر: "فارس نيوز"