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عراقجي يطلع علييف على فحوى المبادرة الإيرانية للسلام في قره باغ

أخبار العالم

عراقجي يطلع علييف على فحوى المبادرة الإيرانية للسلام في قره باغ
Reuters DEFENCE MINISTRY OF AZERBAIJAN
المدفعية التابعة للجيش الأذربيجاني في قره باغ - أرشيف
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أعلن عباس عراقجي المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، أنه طرح مبادرة إيران الإقليمية للمساعدة في إنهاء نزاع قره باغ على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال استقبال الأخير له في باكو.

ووصف عراقجي اللقاء بـ"الإيجابي والبناء".

ووصل عراقجي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، لطرح مبادرة إيران لحل الأزمة في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت مصادر إيرانية مطلعة أن جولة عراقجي الإقليمية، ستشمل موسكو ويريفان وأنقرة.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى باكو، إن "خطة إيران للحل تشمل عدة مراحل، وتهدف إلى التوصل إلى سلام دائم، ووقف النزاع، وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية".

وأضاف: "حقوق الأقليات والحقوق الإنسانية أساس آخر لهذه الخطة"، مؤكدا أنها تقوم كذلك على "وقف الصراع وبدء المحادثات بمساعدة الدول المؤثرة والمساعدين والضامنين للسلام".

المصدر: RT

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