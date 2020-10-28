عراقجي يطلع علييف على فحوى المبادرة الإيرانية للسلام في قره باغ

أعلن عباس عراقجي المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، أنه طرح مبادرة إيران الإقليمية للمساعدة في إنهاء نزاع قره باغ على الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال استقبال الأخير له في باكو.

ووصف عراقجي اللقاء بـ"الإيجابي والبناء".

Introduced Iran's Regional Initiative to Help in Ending the Nagorno-Karabakh Conflict to H. E. Ilham Aliyev President of Azerbaijan in a positive and constructive long meeting. pic.twitter.com/1Te82eugjZ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 28, 2020

ووصل عراقجي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، لطرح مبادرة إيران لحل الأزمة في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت مصادر إيرانية مطلعة أن جولة عراقجي الإقليمية، ستشمل موسكو ويريفان وأنقرة.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى باكو، إن "خطة إيران للحل تشمل عدة مراحل، وتهدف إلى التوصل إلى سلام دائم، ووقف النزاع، وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية".

وأضاف: "حقوق الأقليات والحقوق الإنسانية أساس آخر لهذه الخطة"، مؤكدا أنها تقوم كذلك على "وقف الصراع وبدء المحادثات بمساعدة الدول المؤثرة والمساعدين والضامنين للسلام".

المصدر: RT